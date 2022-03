Gas, Agostini (Enel): ruolo in transizione ma serve chiarezza

Roma, 10 mar. (askanews) – “Tutte le tecnologie sono necessarie per raggiungere l’obiettivo net zero al 2050. Anche il gas ha un ruolo importante,

chiaramente dobbiamo essere consapevoli delle ripercussioni che vediamo anche oggi di tipo geopolitico e fare una pianificazione trasparente. In questo senso definendo in maniera chiara ma anche realistica il ruolo di questa tecnologia nel percorso di transizione energetica dell’Italia e dell’Europa”.

Lo ha evidenziato ad askanews Daniele Agostini, Head of Energy e Climate Policies di Enel, in occasione di un momento di confronto e informazione a Roma presso la Sala delle Conferenze della Camera promosso da Environmental Defense Fund, Globe Italia e Open Gate sulla Proposta di Regolamento Ue per ridurre le emissioni di metano dal settore energetico.