Gaza: Escalation del Conflitto e Crescita Allarmante del Numero di Vittime

Il conflitto israelo-palestinese ha raggiunto un nuovo picco di violenza, con il Ministero della Salute di Gaza che ha riportato un numero tragico di vittime. A meno di un mese dall’entrata in vigore di una tregua, il bilancio delle vittime è salito a 69.169, a seguito di ulteriori attacchi che continuano a colpire la popolazione civile.

Le forze israeliane hanno condotto operazioni che hanno causato la morte di oltre 240 palestinesi dal momento della tregua. La situazione è aggravata dalla continua ricerca di corpi tra le macerie, lasciando molti familiari in un’attesa straziante.

Le recenti violenze in Gaza

Sabato scorso, si sono registrati nuovi episodi di violenza. Secondo l’esercito israeliano, un palestinese è stato ucciso dopo aver superato la linea gialla, un confine stabilito nella tregua mediata dagli Stati Uniti. Questo confine rappresenta un’area di sicurezza in cui le forze israeliane non dovrebbero operare. Tuttavia, l’IDF ha giustificato le sue azioni affermando che il palestinese rappresentava una minaccia immediata.

In un altro caso, un bambino è stato tragicamente ucciso a causa dell’esplosione di un ordigno lasciato dalle forze israeliane nella città di Khan Younis. Questi eventi evidenziano la vulnerabilità della popolazione civile, in particolare dei bambini, che sono tra i più colpiti da questa crisi.

Richiesta di aiuti umanitari

La World Health Organization (WHO) ha lanciato un appello urgente per la riapertura del valico di Rafah, che collega Gaza all’Egitto. Questo punto di transito è fondamentale per le evacuazioni mediche e per l’ingresso di aiuti umanitari. Attualmente, circa 16.500 pazienti palestinesi aspettano di ricevere cure all’estero, mentre solo 4.000 hanno potuto lasciare Gaza.

“Il valico di Rafah è essenziale per le evacuazioni mediche e per portare forniture di salute nella Striscia”, ha affermato l’agenzia in un post sui social media. La mancanza di accesso a cure mediche adeguate sta aggravando una già critica situazione umanitaria.

Le tensioni in Cisgiordania

Non solo Gaza è teatro di violenze; anche la Cisgiordania sta vivendo un aumento delle tensioni. Recenti attacchi da parte di coloni israeliani e delle forze di sicurezza hanno intensificato i raid militari, mirati a forzare i palestinesi a lasciare le loro terre. In particolare, un gruppo di coloni ha attaccato palestinesi durante la raccolta delle olive, un’attività agricola tradizionale e simbolica.

Jonathan Pollak, attivista israeliano, ha descritto come un gruppo di coloni mascherati abbia iniziato a lanciare pietre sui palestinesi, causando ferite a più di una dozzina di persone, tra cui giornalisti e attivisti. La Palestinian Journalists Syndicate ha denunciato questo attacco come un crimine di guerra, evidenziando la crescente aggressività e impunità dei coloni.

Violenza sistematica e impatti sui civili

Le aggressioni contro i palestinesi non si limitano solo agli attacchi fisici, ma si estendono anche a una violenza sistematica che include raid notturni e arresti arbitrari. Recentemente, un giovane palestinese è stato arrestato e picchiato in pubblico, mentre un altro è stato ferito durante un raid in un campo profughi. Questi eventi mostrano come la violenza contro i palestinesi sia diventata una realtà quotidiana nella vita della popolazione.

Inoltre, le forze israeliane hanno fatto uso di gas lacrimogeni contro i fedeli durante le preghiere serali, aggravando ulteriormente le tensioni e il clima di paura. Nonostante il tentativo di riportare la pace, i conflitti continuano a devastare la vita quotidiana di migliaia di palestinesi.