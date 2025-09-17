Gb: foto di Trump ed Epstein proiettata su un camion a Windsor

Londra, 17 set. (Adnkronos) - Mentre Trump si prepara a incontrare re Carlo, un'immagine che ritrae Donald Trump e il condannato per reati sessuali Jeffery Epstein è apparsa sul lato di un furgone a Windsor. Il testo di accompagnamento recita: "Benvenuto nel Regno Unito, Donald"...

Londra, 17 set. (Adnkronos) – Mentre Trump si prepara a incontrare re Carlo, un'immagine che ritrae Donald Trump e il condannato per reati sessuali Jeffery Epstein è apparsa sul lato di un furgone a Windsor. Il testo di accompagnamento recita: "Benvenuto nel Regno Unito, Donald". Ieri quattro uomini erano stati arrestati dopo che le immagini del presidente degli Stati Uniti e del finanziere erano state proiettate sul Castello di Windsor.