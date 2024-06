Gb: il principe William visita la nazionale di calcio inglese prima di Euro 2024

Londra, 10 giu. (Adnkronos/Dpa) - Il principe William ha fatto visita alla nazionale di calcio inglese per augurare buona fortuna alla squadra e dando ai giocatori il consiglio di suo figlio, il principe Louis, di "mangiare il doppio" per affrontare le partite di Euro 2024. William, che &e...

Londra, 10 giu. (Adnkronos/Dpa) – Il principe William ha fatto visita alla nazionale di calcio inglese per augurare buona fortuna alla squadra e dando ai giocatori il consiglio di suo figlio, il principe Louis, di "mangiare il doppio" per affrontare le partite di Euro 2024. William, che è presidente della Football Association, si è recato al St George's Park, il ritiro inglese a Burton upon Trent, per incontrare la squadra e l'allenatore Gareth Southgate. Rivolgendosi ai calciatori, ha raccontato: "Stamattina stavo andando a scuola con i bambini e ho chiesto loro 'Cosa devo dire alla squadra inglese oggi?'".

"Il miglior consiglio che ho potuto ricevere è stato quello di dirvi di mangiare il doppio della quantità che mangereste normalmente. Ho immaginato tutti voi che correvate con pance enormi, quindi penso che forse prenderei il consiglio del mio figlio più piccolo cum grano salis". L'erede al trono ha presentato le maglie dei 26 giocatori selezionati per Euro 2024 e ha ascoltato da Southgate gli aggiornamenti per il torneo.