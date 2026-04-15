GenerAzione Talento, il progetto del Consorzio ELIS sulla longevità professionale

I vertici delle 140 aziende del Consorzio ELIS si sono riuniti a Roma per il CEO Meeting di primavera. Nella cornice di villa Fassini sono stati presentati i primi risultati del progetto “GenerAzione Talento”, Inaugurato da Silvia Rovere, presidente di Poste italiane e presidente di turno del C...

I vertici delle 140 aziende del Consorzio ELIS si sono riuniti a Roma per il CEO Meeting di primavera. Nella cornice di villa Fassini sono stati presentati i primi risultati del progetto “GenerAzione Talento”, Inaugurato da Silvia Rovere, presidente di Poste italiane e presidente di turno del Consorzio Elis, nel semestre a guida Poste Italiane. Al centro le indagini sui lavoratori over 55 e sulle strategie delle aziende per affrontare lo sviluppo demografico del mercato del lavoro.

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