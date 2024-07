Genova, incidenti in moto nella notte: due centauri in ospedale

Sono due incidenti che non sono legati fra di loro, se non per il fatto di avere una dinamica molto simile e per essere avvenuti a distanza di pochissimo tempo l’uno dall’altro, non troppo lontani nemmeno a livello geografico. Si tratta di due sinistri che hanno coinvolto due centauri liguri, entrambi finiti in ospedale in codice rosso.

Genova, incidenti in moto: lo scontro con il muro

Il primo dei due scontri, è stato un incidente autonomo avvenuto intorno alle ore 23:30 della notte appena trascorsa a Cornigliano. Un motociclista, per ragioni ancora da accertare, ha perso il controllo del suo mezzo a due ruote ed è andato a sbattere contro un muro in piazza Pietro Metastasio. Sul posto sono intervenute l’automedica Golf 4 e un’ambulanza della Croce Bianca: l’uomo è stato trasferito in ospedale in codice rosso.

Genova, incidenti in moto: il secondo sinistro

Solo poche ore più tardi, a Sestri Levante, un incidente con dinamica simile ha coinvolto un altro centauro. Anche in questo caso, l’uomo ha perso il controllo del suo veicolo autonomamente, prima di cadere a terra. Il 30enne è stato accompagnato all’ospedale San Martino di Genova, ed è anche lui ricoverato in codice rosso.