Un attore in difficoltà

Gérard Depardieu, uno dei volti più noti del cinema francese, si trova nuovamente al centro di una controversia legale. Dopo una condanna a 18 mesi con sospensione per violenza sessuale, l’attore dovrà affrontare un nuovo processo a Roma. Il 17 giugno, Depardieu sarà chiamato a rispondere dell’accusa di lesioni nei confronti di Rino Barillari, un paparazzo di 80 anni noto per la sua lunga carriera nel mondo della fotografia.

Questo nuovo capitolo della vita di Depardieu si inserisce in un contesto di crescente attenzione mediatica e giuridica, che mette in discussione il confine tra vita privata e pubblica.

La rissa all’Harry’s Bar

I fatti contestati risalgono a un pomeriggio all’Harry’s Bar di via Veneto, un luogo iconico della Dolce Vita romana. Secondo la ricostruzione dell’accusa, Barillari, avvertito della presenza di Depardieu, si sarebbe introdotto nel locale per scattare alcune foto. Da qui sarebbe scaturita una colluttazione, durante la quale l’attore avrebbe lanciato del ghiaccio contro il paparazzo, colpendolo successivamente con tre pugni al volto. Le conseguenze sono state gravi: Barillari ha riportato un trauma cranico e contusioni facciali, con una prognosi di dieci giorni.

Le versioni contrastanti

Le versioni dei due protagonisti sono diametralmente opposte. Depardieu, assistito dai suoi legali, sostiene di aver reagito a un’aggressione da parte di Barillari, il quale avrebbe spintonato la sua compagna, Magda Vavrusova. L’attore ha descritto il comportamento del paparazzo come “molesto e vergognoso”, accusandolo di invadere la loro privacy. Dall’altra parte, Barillari ha dichiarato che, nonostante la sua età, non ha mai smesso di fare il suo lavoro e che l’attore ha reagito in modo eccessivo. A sostegno della sua versione, Barillari ha citato la presenza di cinque testimoni, tra cui carabinieri e il proprietario del bar.

Un processo mediatico

Questo nuovo processo si preannuncia come un evento mediaticamente rilevante, non solo per la notorietà di Depardieu, ma anche per le implicazioni legali che ne derivano. La questione del diritto alla privacy e della libertà di stampa sarà al centro del dibattito, con il rischio di un’ulteriore esposizione mediatica per l’attore. Nel frattempo, Barillari si prepara a testimoniare, mentre Depardieu ha annunciato l’intenzione di sporgere querela, sebbene non abbia ancora formalizzato questa decisione. La verità su quanto accaduto quel pomeriggio romano sarà ora nelle mani del tribunale, che dovrà fare chiarezza su un episodio che ha scosso l’immagine della Dolce Vita.