Tensione nella Casa del Grande Fratello. La modella brasiliana Helena Prestes potrebbe essere squalificata a seguito di un duro scontro con Jessica Morlacchi. Vediamo di capire cosa è successo.

GF, quale sarà il destino di Helena? Il verdetto in arrivo

Ore di attesa per la modella brasiliana Helena Prestes che potrebbe dover lasciare a breve la casa del Grande Fratello. La Prestes, infatti, è stata protagonista di uno spiacevole episodio, ovvero una durissima lite con la cantante Jessica Morlacchi, durante la quale la modella ha lanciato verso l’ex voce dei Gazosa un bollitore. Helena, dopo la lite, è stata temporaneamente allontanata dal resto dei concorrenti e ha trascorso la notte nella camera che prima era di Enzo Paolo Turchi. Al rientro in casa della modella sono stati tantissimi i commenti social che chiedevano un provvedimento disciplinare non solo per lei ma anche per la Morlacchi, rea di un atteggiamento provocatorio. Ancora non si sa quale sarà il destino di Helena Preste, potrebbe infatti venire squalificata oppure andare a un televoto flash dove sarà il pubblico a decidere se farla restare o farla uscire definitivamente dal GF.

GF: il televoto è stato annullato

Mercoledì 8 gennaio dovrebbe arrivare il provvedimento disciplinare nei confronti di Helena Prestes. Nel frattempo il GF ha deciso di annullare il televoto. Ecco il comunicato ufficiale: “il televoto attualmente in corso è annullato, in vista di un provvedimento disciplinare che verrà annunciato nel corso della prossima puntata, mercoledì 8 gennaio. Gli utenti che hanno votato con SMS saranno regolarmente rimborsati.”