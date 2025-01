Il conflitto acceso tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi ha suscitato grande attenzione sia nella Casa del Grande Fratello che sui social. La situazione è degenerata quando la modella brasiliana, esasperata dagli insulti ripetuti della cantante, ha prima scagliato l’acqua fredda di un bollitore, poi ha tentato di lanciare il bollitore stesso contro Jessica. Nelle ultime ore, però, Helena ha preso la parola per difendersi.

Helena Prestes si difende dalle accuse dopo la lite con Jessica Morlacchi

“Mi è passato per la testa di chiedere scusa perché ho visto lei spaventata, non le avrei fatto del male“.

Helena inizialmente ha evitato di parlare dell’episodio, ma durante la notte, si è confidata con Javier Martinez, Luca Calvani, Amanda Lecciso, Stefania Orlando ed Eva Grimaldi. Mentre si trovavano in camera da letto, la modella brasiliana ha spiegato di non aver mai avuto l’intenzione di fare del male a Jessica, ma di aver reagito in quel modo perché credeva fosse l’unica via per fermarla dopo le continue provocazioni.

“Ha detto cose che mi hanno ferita e non ha smesso, non sapevo come rispondere con le parole. Mi dispiace, l’ho vista spaventata e non voglio essere questa persona“.

Helena Prestes in lacrime

Durante una conversazione con Stefania Orlando, Helena ha ceduto alla commozione, esplodendo in lacrime e manifestando il suo profondo rimorso:

“Ho vergogna di me, non ho mai fatto una cosa del genere. Voglio chiedere scusa perché ho visto paura negli altri e io non voglio questo”.

Luca Calvani ha preso le parti di Helena, giustificando la sua reazione impulsiva dopo le numerose provocazioni. Tuttavia, Jessica Morlacchi ha espresso il suo disappunto in merito: