Giacomo Bettarini farà la sua prima apparizione su Rai al fianco di Pierluigi Diaco, come figlio di Simona Ventura. Ha esclamato: "Non vedo l'ora di vedervi a Bella Ma'".

Giacomo Bettarini è pronto a fare il suo primo ingresso in televisione. È il secondo figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini e, nato nel 2000, entro poche settimane compirà 24 anni. È probabile che festeggi il suo compleanno dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi, situati in via Ettore Romagnoli, a Roma. Proprio qui ha recentemente rivelato che farà la sua prima apparizione in TV, nel programma di Pierluigi Diaco, BellaMa’. Giacomo ha invitato i suoi follower a seguirlo in questa nuova impresa, condividendo una storia fuori dagli studi Rai e scrivendo: «Signori, dal lunedì 9/09 vi aspetto su Rai2 con Pierluigi Diaco e BellaMa’».

L’ingresso di Giacomo Bettarini nel cast di BellaMa’ ha suscitato diverse critiche online, con molti che hanno accusato nepotismo. In risposta a questi commenti, Pierluigi Diaco ha spiegato in un’intervista con Chi perché ha deciso di selezionare Giacomo: «Abbiamo ricevuto oltre 4 mila candidature sul sito di Rai Casting. Tuttavia, la candidatura di Giacomo ha attirato la mia attenzione. Non lo conoscevo, gli abbiamo fatto un provino remoto attraverso Skype, e siamo rimasti impressionati dalla sua gentilezza e quella che lui chiamava “rabbia”. Questo è il sentimento che lo attraversa, è un ragazzo in cerca di un riscatto, cosa che è comprensibile, da essere sempre riconosciuto come “figlio di”. Diaco promette: «Ora fa notizia, ma sarà trattato come tutti gli altri».