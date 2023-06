Home > Video > Giada: "Il mio cane sta solo mangiando l'erba" Giada: "Il mio cane sta solo mangiando l'erba"

"Non è la prima volta che succede. Questa volta mi ha proprio gridato contro. Mi trovavo in un giardino non recintato davanti a dei condomini e altre case. In uno di essi ci vive un mio parente molto stretto, quindi anche se fosse proprietà privata ci posso andare. Gliel'ho spiegato più volte ma oggi mi ha dato dell'ignorante". Il racconto su Tiktok di Giada (@vaccapower)