Una donna è stata trovata morta in via Buscole, vicino a Farra d'Alpago, nel Bellunese. Indagini in corso

Mistero a Farra d’Alpago, nel Bellunese, dove una donna è stata trovata morta lungo una strada. Il cadavere della vittima, che viveva nella zona da circa venti anni, sarebbe stato rinvenuto a poca distanza dalla sua abitazione.

Giallo a Farra d’Alpago: donna trovata morta in strada

La donna, la cui identità non è ancora nota, è stata trovata su un tratto di strada che collega Farra a Spert. Un passante ha scoperto il corpo, e i soccorsi medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine stanno indagando per determinare le cause della morte, al momento nessuna pista è esclusa.

Il decesso risalirebbe alla notte tra giovedì 16 e venerdì 17 gennaio. Secondo le prime indiscrezioni, la donna, originaria del Piemonte, sarebbe stata trovata seminuda e con ecchimosi sul corpo, ma non è ancora chiaro se siano il risultato di una caduta accidentale o di percosse.

Donna trovata morta in strada: disposta l’autopsia

L’area è stata isolata dai carabinieri della scientifica e sul luogo è intervenuto anche il pubblico ministero Simone Marcon. La procura di Belluno ha ordinato l’autopsia sul corpo e gli accertamenti medico-legali determineranno la causa del decesso. A tal proposito, gli inquirenti sottolineano che, al momento, ogni supposizione sarebbe prematura.