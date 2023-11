Home > Video > Gianni orandi si gode l'autunno Gianni orandi si gode l'autunno

"Mi piace camminare sotto questo sole che scalda ancora'' Gianni Morandi condivide, sul suo profilo social di Facebook, un video per rendere partecipi a tutti noi di una sua tipica giornata d'autunno. "Tra un mese è Natale ma con queste giornate non sembra mica'' come non essere d'accordo con lui. Gianni Morandi ci informa anche di altro...