Gibelli (Asstra): "Tram sarà protagonista trasporti con investimenti e tecnologia"

Roma, 5 dic. – (Adnkronos) – "Il tram rappresenta un’opportunità cruciale per trasformare la mobilità urbana, rispondendo alle sfide ambientali e culturali che l’Italia deve affrontare. Nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi vent’anni, l’uso dell’auto privata continua a prevalere, rendendo indispensabile un cambio di paradigma che riporti il trasporto pubblico al centro delle nostre città,". Lo ha dichiarato Andrea Gibelli, presidente di Asstra, intervenendo al 10° Seminario Nazionale Sistema Tram, in corso oggi e domani presso la Sala Emiciclo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a Roma. L’evento, organizzato da Asstra Service SRL e Mit, in collaborazione con Aiit, Asstra e CIFI, celebra vent’anni di esperienze nel settore per definire le prospettive future del trasporto tranviario.

Gibelli ha sottolineato come “le infrastrutture tranviarie, un tempo diffuse anche in piccoli centri, debbano essere ripensate in chiave moderna, superando i limiti amministrativi e integrandosi con il digitale. La programmazione regionale e l’uso di tecnologie avanzate possono rendere il trasporto pubblico più competitivo, rispondendo alle esigenze individuali dei cittadini.” Evidenziando l’importanza dell’investimento, ha aggiunto: “Servono risorse non solo per le infrastrutture fisiche, ma anche per quelle digitali, capaci di migliorare l’esperienza dell’utente, dalla pianificazione degli spostamenti alla fruibilità in tempo reale.”

Gibelli ha concluso ricordando il potenziale di modelli innovativi: “Esperienze internazionali, come quella di Singapore, dimostrano che possiamo trasformare il trasporto pubblico italiano in un sistema capace di competere con l’auto privata, preservando al tempo stesso il nostro patrimonio storico e urbanistico.” L’evento prosegue domani con sessioni di approfondimento dedicate alle prospettive e alle soluzioni per il rilancio del tram nel contesto urbano.