Gigipescheria "Le mamme in difficoltà si aiutano"

"Le mamme in difficoltà si aiutano, non si strappano i figli per aiutarle. Avete traumatizzato dei bambini e avete dato un dolore alla madre solo perché non aveva possibilità economiche". @Gigipescheria commenta il caso di due bambini portati via alla madre che non aveva la possibilità economica di mantenerli.