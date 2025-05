Una vita dedicata alla libertà e alla comunità, festeggiata in casa di riposo

Un compleanno speciale per una donna straordinaria

Gina Palazzetti ha recentemente festeggiato il suo centesimo compleanno, un traguardo che segna non solo un lungo cammino personale, ma anche un’importante testimonianza storica. Nata a Osimo, Gina ha vissuto momenti cruciali della storia italiana, diventando una staffetta partigiana a soli 18 anni. Durante la Seconda Guerra Mondiale, ha attraversato le linee nemiche in bicicletta, ispirata dai valori di solidarietà e resistenza trasmessi dai suoi genitori, che condividevano cibo e risorse con i compaesani.

Un tributo alla sua vita di servizio

La celebrazione del suo compleanno si è svolta presso la casa di riposo Ceci di Camerano, dove Gina è stata circondata dall’affetto del figlio Lorenzo, dei nipoti Michela e Filippo, e di altri familiari. La sindaca di Falconara Marittima, Stefania Signorini, ha voluto rendere omaggio a Gina, sottolineando il suo coraggio e la sua determinazione. “La sua esperienza come staffetta partigiana ci ricorda quanto le conquiste di oggi siano frutto del coraggio di donne e uomini come lei”, ha dichiarato la sindaca durante un collegamento online.

Una vita segnata da sfide e resilienza

Dopo la guerra, Gina ha sposato Giulio Marinelli, un uomo che ha condiviso con lei un forte senso di comunità e servizio. La coppia ha vissuto in diverse città, da Camerano ad Ancona, fino a Falconara, dove hanno costruito una vita insieme e cresciuto tre figli. Nonostante le perdite familiari, Gina ha mantenuto una tempra forte e generosa, un tratto distintivo che la accomunava al marito, attivo nel volontariato anche dopo la pensione.

Un esempio per le future generazioni

La storia di Gina Palazzetti è un potente promemoria dell’importanza della memoria storica e del valore del servizio alla comunità. La sua vita, costellata di sacrifici e atti di coraggio, rappresenta un esempio per le nuove generazioni, che possono trarre insegnamento dalla sua resilienza e dal suo impegno. Gina non è solo una testimone del passato, ma un faro di speranza e determinazione per il futuro.