Giorgia ha confessato di aver avuto difficoltà a concepire, una situazione che le ha causato molto dolore. Riguardo al matrimonio, Emanuel Lo le aveva fatto una proposta, tuttavia...

La celebre cantante italiana e presentatrice di X Factor, Giorgia, ha condiviso in un'intervista con Vanity Fair le sfide che ha affrontato rispetto alla maternità e alla lunga relazione con Emanuel Lo. Nonostante una proposta di matrimonio, la coppia non ha mai proseguito con i piani di nozze, mantendo una forte unione da oltre 20 anni. Giorgia ha parlato della difficoltà nel concepire un figlio, sostenendo l'importanza della sovranità del corpo femminile. Oggi, lei ed Emanuel sono genitori orgogliosi di Samuel, un adolescente che mostra uno spiccato senso dell'umorismo.

Giorgia, famosa cantante italiana e attuale presentatrice di X Factor, ha da poco rivelato nel corso di un’intervista con Vanity Fair le sfide che ha dovuto affrontare riguardo la maternità e il matrimonio con il suo compagno di lunga data, Emanuel Lo. I due sono stati insieme per oltre 20 anni, formando una delle coppie più stabili e riservate nel panorama dello spettacolo; nonostante l’età – Giorgia ha 53 anni, Emanuel 45 – la coppia ha dimostrato un’affetto indomito.

Giorgia ha descriverto la proposta di matrimonio avanzata da Emanuel, ricordando il momento in cui le è stato offerto un anello. Tuttavia, nonostante l’emozione di quel gesto, nessuno dei due ha portato avanti i piani per le nozze. Nonostante ciò, Giorgia si dichiara profondamente innamorata. Ha spiegato come ogni singolo giorno sia decisivo per il nutrimento della loro relazione, dato che non dà nulla per scontato. Questo porta a un livello di eccitazione tale da sembrare che si conoscano da soli cinque minuti. La cantante ha inoltre condiviso un pensiero recente di Emanuel, che ha esclamato la bellezza e la fatica di una tale relazione. La chiave, secondo Giorgia, è conservare quella “luce interna” che ti emoziona quando il tuo partner ritorna a casa la sera, anche se era presente la mattina. Se quella luce si spegne, diventa un problema.

Riguardo alla maternità, Giorgia ha confessato di aver avuto dei problemi nel rimanere incinta, un’esperienza che l’ha fatta soffrire molto.

In un’intervista a Vanity Fair, la cantante Giorgia ha parlato della sua lotta per avere un figlio con il suo partner, Emanuel. L’ospite di donne forti nella sua famiglia e un devote lettrice di Virginia Woolf, Giorgia ha sottolineato l’importanza della sovranità del corpo femminile. Ha espresso la sua angoscia nell’incapacità di concepire, sostenendo che la scelta di avere un figlio dovrebbe essere una decisione personale, da prendere autonomamente o in coppia, con un partner maschile o femminile.

Ad oggi, Giorgia ed Emanuel sono padri felici di Samuel, un adolescente che emana vivacità e gioia di vivere al pari dei suoi genitori. Con 14 anni, Samuel ha già un carattere distintivo. Giorgia lo descrive affettuosamente come “il Grinch” per il suo senso dell’umorismo pungente. Racconta inoltre di come Samuel commenti le sue esibizioni nei teatri lirici, chiedendole scherzosamente se le pagano per cantare in quei “teatrini”.