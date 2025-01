Un incontro inaspettato

La premier italiana Giorgia Meloni ha compiuto un blitz a sorpresa a Mar-a-Lago, la residenza di Donald Trump in Florida. Arrivata alle locali, Meloni ha trascorso meno di cinque ore con il presidente eletto degli Stati Uniti, ma i temi affrontati sono stati di grande rilevanza. Dalla questione dei dazi al gas, fino alla delicata situazione della giornalista Cecilia Sala detenuta in Iran, ogni argomento trattato ha avuto un peso significativo nel contesto delle relazioni internazionali.

La regia di Elon Musk

La visita è stata organizzata in tempi record, con la regia di Elon Musk che ha lasciato indizi su X riguardo a questo incontro. La presenza di importanti figure politiche americane, come Marco Rubio e Scott Bessent, ha ulteriormente sottolineato l’importanza dell’evento. Meloni, accompagnata dall’ambasciatrice italiana negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, ha avuto l’opportunità di discutere questioni cruciali con i futuri membri del gabinetto di Trump.

Un’alleanza strategica

Secondo il New York Times, l’incontro ha avuto come obiettivo principale quello di rafforzare le relazioni tra Meloni e Trump, con la premier italiana che ha cercato di posizionarsi come un’alleata chiave in Europa. La questione della detenzione di Cecilia Sala è stata affrontata con urgenza, evidenziando l’impegno di Meloni nel sostenere i diritti dei cittadini italiani all’estero. La determinazione mostrata dalla premier ha impressionato Trump, che l’ha definita “una donna fantastica” e un “grande alleato”. Questo incontro potrebbe segnare l’inizio di una nuova era nelle relazioni tra Italia e Stati Uniti, con Meloni pronta a giocare un ruolo di primo piano nella politica europea.