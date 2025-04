Giorgia Meloni a Washington: opportunità e sfide per l'Europa

Un viaggio strategico per il premier italiano in un contesto internazionale in evoluzione

Un contesto internazionale in cambiamento

La visita di Giorgia Meloni a Washington si inserisce in un panorama geopolitico in continua evoluzione. Negli ultimi giorni, i segnali di distensione provenienti dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea hanno aperto nuove possibilità di dialogo. La frenata di Donald Trump sui dazi e le contromisure di Bruxelles sono state accolte con favore dalla premier italiana, che vede in questo un’opportunità per rafforzare i legami transatlantici. Tuttavia, la cautela è d’obbligo, poiché il contesto rimane teso e incerto.

Un’agenda ricca di temi strategici

Durante la sua missione, Meloni intende affrontare una serie di questioni cruciali, non solo legate ai dazi. La premier potrebbe proporre un vertice Usa-Ue per discutere della pace in Ucraina, della crisi in Medio Oriente e delle spese per la difesa. Questi temi, insieme agli scambi commerciali, rappresentano un’agenda articolata che potrebbe portare a un coordinamento più stretto tra le due sponde dell’Atlantico. Meloni punta a difendere l’interesse nazionale, lavorando all’interno della cornice europea per promuovere un mercato unico transatlantico.

Le preoccupazioni dell’industria italiana

La questione dei dazi commerciali è particolarmente rilevante per l’industria italiana, che teme le ripercussioni di eventuali misure punitive. Settori come l’automotive e il design, che hanno negli Stati Uniti un mercato importante, sono in allerta. Meloni ha già espresso la necessità di rivedere il Green Deal europeo, in particolare per quanto riguarda il divieto di vendita delle auto a motore endotermico previsto per il 2035. Questa revisione è vista come un passo necessario per garantire la competitività delle imprese italiane nel contesto globale.

Le reazioni politiche in Italia

La missione di Meloni ha suscitato reazioni contrastanti in Italia. Mentre il governo cerca di rafforzare la propria posizione internazionale, le opposizioni criticano la mancanza di un dialogo costruttivo. La segretaria del PD, Elly Schlein, ha messo in discussione le proposte del governo per sostenere le imprese, definendole un “gioco delle tre carte”. Anche Carlo Calenda, leader di Azione, ha sollecitato un confronto tra governo e opposizioni per affrontare la crisi economica, proponendo misure concrete per sostenere le aziende italiane.