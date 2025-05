Il premierato come priorità del governo

Durante il suo intervento al Senato, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ribadito l’importanza del premierato come “madre di tutte le riforme”. Meloni ha sottolineato che, sebbene la decisione finale spetti al Parlamento, la maggioranza è determinata a procedere con decisione su questa riforma.

La premier ha anche espresso la sua intenzione di introdurre le preferenze nella legge elettorale, un tema che ha suscitato dibattito tra le forze politiche.

Impegni sulla spesa militare

Un altro punto cruciale del discorso di Meloni è stato l’impegno dell’Italia a raggiungere il target del 2% del PIL per le spese militari entro il 2025. La premier ha risposto alle critiche del leader di Azione, Carlo Calenda, affermando che il governo è consapevole dell’importanza di mantenere gli impegni presi. Meloni ha evidenziato che l’Italia e l’Europa devono rafforzare le proprie capacità difensive, sottolineando che la libertà ha un prezzo e che la sicurezza non può essere delegata ad altri.

Il ruolo dell’Italia nel Medio Oriente

Meloni ha anche affrontato la situazione in Medio Oriente, dichiarando che l’Italia sta lavorando per una fine permanente delle ostilità. Ha espresso il suo supporto per il lavoro dei Paesi arabi, considerati fondamentali nella risoluzione del conflitto. La premier ha menzionato un piano di ricostruzione per Gaza, sottolineando l’importanza di un quadro generale di pace e sicurezza che includa la prospettiva dei due Stati. Questo approccio riflette la volontà dell’Italia di svolgere un ruolo attivo e costruttivo nella regione.