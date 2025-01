La premier affronta domande su Elon Musk e il suo stile comunicativo in conferenza stampa.

Un incontro atteso con i giornalisti

La conferenza stampa di Giorgia Meloni ha attirato l’attenzione di molti, durando ben due ore e mezza. La premier, visibilmente impegnata, ha risposto a 40 giornalisti accreditati, chiudendo l’incontro con un saluto cordiale. Tuttavia, un’ulteriore domanda su Gaza ha fatto sì che l’evento si prolungasse, suscitando applausi tra i presenti. Questo momento ha evidenziato l’importanza del dialogo tra la politica e i media, un aspetto che Meloni ha cercato di gestire con attenzione.

Il rapporto con Elon Musk

Un tema ricorrente durante la conferenza è stato il rapporto della premier con Elon Musk, patron di X. Almeno sei domande sono state poste su questo argomento, rivelando l’interesse dei giornalisti per le dinamiche tra la politica italiana e le figure influenti nel mondo della tecnologia. Meloni, a tratti divertita, ha risposto con battute, mostrando una certa disinvoltura nel gestire la situazione. Tuttavia, non sono mancati momenti di confusione, come quando ha confuso il nome di Musk con quello di Donald Trump, suscitando sorrisi tra i presenti.

Stile comunicativo e richieste dei giornalisti

Durante l’incontro, alcuni giornalisti hanno espresso il desiderio di vedere Meloni più frequentemente in conferenze stampa tradizionali. La premier ha risposto con una certa ironia, sottolineando che il suo stile comunicativo potrebbe migliorare. Carlo Bartoli, presidente dell’Ordine dei giornalisti, ha notato la sinteticità delle risposte di Meloni, paragonandola a Mario Draghi. La premier ha accolto il commento con una battuta, dimostrando di essere consapevole delle aspettative dei media nei suoi confronti.

Momenti di ilarità e nervosismo

Nonostante il tono serio di molte domande, ci sono stati anche momenti di ilarità. Un giornalista ha sorpreso Meloni chiedendole se calpestasse le formiche, una domanda inaspettata che ha strappato sorrisi. Tuttavia, la premier ha mostrato segni di nervosismo quando si è parlato di sua sorella Arianna e di Matteo Renzi, evidenziando come alcune questioni personali possano influenzare il suo stato d’animo durante le interviste.