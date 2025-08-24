La premier Giorgia Meloni ha deciso di rinviare la missione diplomatica in Asia, attirando subito l’attenzione e sollevando interrogativi sia nel panorama politico nazionale che tra i partner internazionali. Tra questioni economiche, relazioni internazionali delicate e tensioni politiche interne, il rinvio potrebbe avere ripercussioni importanti sul ruolo dell’Italia in Asia e sulla credibilità della sua diplomazia.

Il silenzio di Meloni sul caso Salvini-Macron

In queste ore, la premier Giorgia Meloni mantiene un profilo basso riguardo alle tensioni emerse tra Matteo Salvini e il presidente francese Emmanuel Macron. Nonostante la vicenda abbia acceso il dibattito politico e mediatico, la presidente del Consiglio non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali né commenti pubblici. Questo atteggiamento prudente sembra voler evitare ulteriori frizioni all’interno della coalizione di centrodestra e nel dialogo diplomatico con Parigi, confermando la strategia della premier di bilanciare cautela politica e diplomatica in un momento delicato per l’Italia sullo scenario internazionale.

Giorgia Meloni rinvia la missione in Asia: cosa c’è dietro la decisione

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ufficialmente posticipato la missione nell’Indo-Pacifico, inizialmente programmata dal 31 agosto all’8 settembre in cinque Paesi asiatici: Bangladesh, Singapore, Vietnam, Corea del Sud e Giappone. La decisione, anticipata nei giorni scorsi da fonti di Palazzo Chigi, arriva in seguito agli sviluppi del processo di pace sull’Ucraina e ai colloqui internazionali in corso, che hanno reso complicata la pianificazione della trasferta.

La missione, organizzata da mesi e considerata un nodo strategico della nuova proiezione internazionale italiana, avrebbe segnato un passaggio chiave per rafforzare il ruolo dell’Italia come ponte tra Occidente e Asia lungo le principali rotte marittime e commerciali.

La visita era articolata in tappe multiple, tra cui la partecipazione all’Expo 2025 di Osaka e incontri ufficiali a Tokyo, Seul, Hanoi, Singapore e Dacca. Il rinvio riflette la priorità attribuita dalla premier al dialogo internazionale per cercare soluzioni alla guerra tra Russia e Ucraina e, nello stesso tempo, alla gestione degli impegni interni.