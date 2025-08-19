Parole che confermano un rapporto difficile e controverso tra la premier e i giornalisti italiani, alimentando il dibattito sulla libertà di stampa e sulla strategia comunicativa di Palazzo Chigi.

Il fuorionda con Trump: “Meglio non prendere domande”

Il fuori programma è avvenuto durante la conferenza con l’ex presidente USA. Quando Trump ha proposto ai leader di rispondere a qualche domanda, Meloni ha sussurrato all’orecchio:



“Io non voglio mai parlare con la stampa italiana. Meglio di no, siamo troppi e andremmo troppo lunghi.”

La frase, captata dai microfoni rimasti accesi, ha fatto rapidamente il giro dei social e dei giornali online. Per molti osservatori, è la conferma di una diffidenza ormai consolidata: Meloni non vuole concedere spazi di confronto diretto con i media nazionali, preferendo comunicazioni filtrate e messaggi controllati.

Meloni e la stampa italiana: un rapporto sempre più selettivo

Il rapporto tra Meloni e la stampa italiana fotografa un problema reale: il numero ridotto di conferenze stampa aperte, le interviste concesse col contagocce, il ricorso a social e canali istituzionali per parlare agli elettori.

Questa strategia comunicativa consente alla premier di:

controllare il messaggio , evitando domande scomode;

limitare la sovraesposizione , trasformando ogni intervento in un evento straordinario;

saltare i mediatori tradizionali, rivolgendosi direttamente all’opinione pubblica.

Tuttavia, questo approccio alimenta il sospetto di una crescente distanza tra governo e giornalismo indipendente.

La polemica con la RAI e le querele ai giornalisti

Il rapporto complicato tra Meloni e la stampa italiana si inserisce in un contesto più ampio:

La gestione della RAI , accusata da opposizioni e associazioni di categoria di aver perso pluralismo sotto le nuove nomine governative.

Le cause per diffamazione intentate contro giornalisti e commentatori, considerate da molti come un “bavaglio” mediatico.

Le reazioni della FNSI, che ha definito il fuorionda con Trump una conferma della mancanza di rispetto verso il lavoro dei cronisti.

Una strategia o un segnale di debolezza?

C’è chi legge la scelta di Meloni come una strategia di forza: meno parla con la stampa italiana, più le sue parole pesano. Ma c’è anche chi interpreta il silenzio come un segnale di debolezza, l’incapacità di affrontare domande libere e non filtrate.

In entrambi i casi, il risultato è lo stesso: il rapporto tra Meloni e la stampa italiana resta uno dei nodi più delicati e discussi del panorama politico nazionale.

Un silenzio che fa rumore

Il fuorionda con Trump non è stato solo un momento imbarazzante: è lo specchio di una linea comunicativa precisa, che privilegia il controllo e limita il confronto. Ma in democrazia il rapporto tra politica e stampa è fondamentale. Il rischio, per Giorgia Meloni, è che il suo silenzio con i giornalisti italiani finisca per parlare più di mille parole.