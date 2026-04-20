Dl Sicurezza, la norma sui compensi agli avvocati sotto esame del Quirinale

Il colloquio tra Alfredo Mantovano e Sergio Mattarella mette sotto pressione il decreto Sicurezza : la disposizione che prevede 615 euro per gli avvocati che facilitano il rimpatrio volontario è al centro di polemiche e possibili correzioni

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, si è recato al Quirinale per un confronto diretto con il presidente Sergio Mattarella sul cosiddetto decreto Sicurezza. Al centro della discussione c’è una disposizione introdotta durante l’esame parlamentare che prevede un compenso economico per gli avvocati che assistono gli stranieri nelle procedure di rimpatrio volontario, una misura che ha suscitato eccezioni da più parti e che il Colle ha giudicato problematic a livello costituzionale.

La circostanza ha prodotto immediati effetti in parlamento: le Commissioni competenti hanno sospeso i lavori per attendere sviluppi e il governo si è messo alla ricerca di soluzioni tecniche per evitare lo scontro istituzionale. Il tempo a disposizione è estremamente limitato, dato che il provvedimento deve essere convertito in legge entro il 25 aprile, e ogni modifica rischia di complicare ulteriormente il percorso parlamentare.

La norma contestata e le sue implicazioni

La disposizione più controversa prevede un riconoscimento economico — indicato in 615 euro — per gli avvocati che, nell’ambito dell’assistenza ai migranti, ottengano il consenso al ritorno nel Paese d’origine. Per molti osservatori questo meccanismo mette a rischio il principio dell’indipendenza della difesa: l’avvocato, infatti, ha il compito di tutelare gli interessi del proprio assistito e non di incentivare una scelta che potrebbe essere dettata da un premio economico.

Organismi professionali come l’ANM, il Consiglio forense e le Camere penali hanno espresso contrarietà, denunciando il possibile indebolimento delle garanzie difensive.

Che cosa si intende per rimpatrio volontario

Per rimpatrio volontario si intende la procedura con cui una persona straniera decide di tornare nel proprio Paese di origine con modalità concordate e spesso supportate logisticamente dallo Stato ospitante o da organizzazioni dedicate. Nel dibattito politico la definizione è diventata centrale perché la norma non colpisce i flussi in sé, ma il meccanismo di incentivazione che associa un compenso alla funzione svolta dall’avvocato, sollevando dubbi su conflitti di interesse e sul rispetto delle procedure di tutela dei diritti fondamentali.

Il ruolo del Quirinale e la reazione del governo

Dal Quirinale sono filtrate perplessità tali da far temere che, qualora il testo arrivasse nella sua forma attuale, il presidente della Repubblica potesse rifiutarsi di firmarlo. Tale ipotesi, senza precedenti recenti nello stesso contesto, ha indotto il governo a intervenire con urgenza: il sottosegretario Mantovano è stato incaricato di spiegare le ragioni della norma e di cercare un punto d’incontro istituzionale. Tra le alternative sul tavolo c’è la riscrittura della disposizione o la sua sostituzione con forme meno dirette di riconoscimento, ad esempio un riconoscimento pubblico dell’attività degli studi legali che collaborano a percorsi di rientro, evitando un pagamento legato all’esito specifico.

Le opzioni tecniche e parlamentari

Il governo sta lavorando a emendamenti soppressivi e a soluzioni che possano essere approvate rapidamente, ma ogni modifica comporterebbe il ritorno del testo al Senato in terza lettura con margini temporali ristretti. Le Commissioni di Camera e Senato stanno esaminando oltre mille emendamenti e la pressione procedurale è alta: alcuni gruppi di maggioranza hanno già manifestato dubbi interni, mentre le forze di opposizione chiedono di rallentare per non ridurre il confronto democratico a una mera formalità.

Effetti politici e scenari futuri

La vicenda ha acceso lo scontro politico: il centrosinistra e varie forze civiche hanno chiesto la sospensione dell’esame fino a quando non si verificheranno certezze istituzionali, accusando la maggioranza di procedere con tempi forzati. Allo stesso tempo, all’interno della coalizione di governo emergono tensioni su come contemperare istanze di sicurezza e tutela dei diritti. Se non si troverà un’intesa politica e tecnica condivisa, la norma potrebbe essere ripensata profondamente o eliminata, con il rischio concreto che il decreto perda la necessaria firma presidenziale e non venga convertito entro i termini.

Conseguenze sull’immagine istituzionale

Oltre all’esito legislativo, la questione solleva riflessioni di ordine costituzionale: mettere in discussione l’autonomia della difesa tecnica significa toccare un cardine del sistema giudiziario e della tutela dei diritti. Il dialogo tra esecutivo e Quirinale evidenzia quanto siano sensibili questi temi e quanto sia importante che il procedimento parlamentare recuperi spazi di approfondimento. Nel frattempo, tutti gli attori coinvolti sanno che la soluzione dovrà conciliare rapidità e rispetto delle garanzie costituzionali per evitare un danno istituzionale duraturo.