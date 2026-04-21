Le rivelazioni di Olly Robbins sul vetting di Peter Mandelson e le ripercussioni politiche

La vicenda che ha coinvolto la nomina di Peter Mandelson come ambasciatore del Regno Unito a Washington ha riaperto un acceso confronto politico sul tema del veto di sicurezza e della comunicazione istituzionale. In un’audizione alla commissione affari esteri della House of Commons, Olly Robbins — ex primo funzionario del Foreign Office — ha sostenuto che, nelle fasi finali della procedura, esisteva una percezione diffusa secondo cui non fosse necessario completare un controllo formale su Mandelson prima dell’annuncio.

Le dichiarazioni hanno innescato nuove tensioni con il primo ministro Keir Starmer e rimosso i veli sulle pressioni politiche che, secondo Robbins, provenivano da No.10 per accelerare la nomina in vista dell’inaugurazione di Donald Trump nel 2026.

Le accuse di Olly Robbins e il contesto operativo

Robbins ha spiegato che, quando è entrato in servizio come sottosegretario permanente del Foreign Office a gennaio 2026, parte del sistema aveva già assunto una posizione rispetto alla necessità di un controllo completo: il Cabinet Office avrebbe ritenuto superfluo il vetting dato che Mandelson era membro della House of Lords e Privy Counsellor.

Secondo Robbins, questa visione era accompagnata da una «atteggiamento generalmente dismissivo» verso l’urgenza di completare tutte le verifiche prima dell’annuncio formale. Nel suo intervento ha inoltre sottolineato l’esistenza di una forte pressione per avere Mandelson in carica rapidamente, con continui solleciti tra gli uffici di Downing Street e il Foreign Office.

La gestione del parere di sicurezza

Al centro della disputa c’è il momento in cui la valutazione degli specialisti di UK Security Vetting è stata comunicata: Robbins ha detto che il parere iniziale fu reso oralmente e descritto come un “borderline case”, con funzionari «inclini» a non concedere l’autorizzazione. Ha riferito di averne discusso con Ian Collard, il capo della sicurezza del Foreign Office, ma di aver ritenuto che la natura confidenziale del processo gli imponesse di non trasmettere subito l’informazione a No.10. Al contrario, Downing Street sostiene di aver successivamente visionato un documento che dichiara in modo definitivo il parere contrario all’autorizzazione, e accusa Robbins di aver omesso di condividere tale elemento.

Accesso, responsabilità e conseguenze politiche

Robbins ha confermato che, al suo arrivo, Mandelson aveva già ottenuto accessi agli uffici del Foreign Office e riceveva talvolta briefing con livelli di classificazione elevata. Questa circostanza ha complicato ulteriormente il dibattito sulla correttezza procedurale: Robbins ha riconosciuto il rammarico per l’annuncio della nomina prima del completamento del vetting, ma ha difeso la decisione finale di concedere l’autorizzazione, sostenendo di aver «rigorosamente seguito il processo». Il primo ministro Keir Starmer ha invece attaccato la condotta, dichiarando che la mancata condivisione del materiale «beggars belief» e affermando che non avrebbe proceduto alla nomina se gli fosse stato comunicato un parere negativo.

Reazioni politiche e implicazioni

Le rivelazioni hanno alimentato critiche trasversali: l’opposizione chiede chiarimenti, e all’interno della maggioranza sono emerse voci di malcontento. Alcuni commentatori esterni hanno richiamato anche i precedenti collegamenti controversi di Mandelson, citando indagini e rivelazioni che in passato lo hanno collegato, in vario modo, alla figura di Jeffrey Epstein; tali elementi hanno contribuito alla decisione di rimuovere Mandelson dall’incarico mesi dopo l’arrivo a Washington e agli sviluppi giudiziari successivi. In Parlamento la questione ha assunto carattere politico dirompente, con richieste di spiegazioni sulla gestione del veto di sicurezza e sulle responsabilità dei vertici amministrativi.

Che cosa resta da chiarire

Rimane aperto il nodo centrale: se e quando la valutazione completa è stata formalizzata e chi era nella posizione di doverla comunicare a Downing Street. Robbins sostiene di aver rispettato le regole e di avere preso una decisione basata sulle informazioni disponibili, mentre il primo ministro e i suoi alleati sostengono che vi sia stata una omissione deliberata. La commissione parlamentare attende ulteriori spiegazioni e documentazione per ricostruire la catena decisionale, mentre l’opinione pubblica segue con attenzione l’evolversi della vicenda che mette sotto esame procedure, fiducia istituzionale e il ruolo dei vertici pubblici.

In chiusura, la disputa mette a fuoco come il tema del veto di sicurezza non sia solo una questione tecnica: coinvolge valutazioni politiche, considerazioni di rischio e il rapporto tra apparato amministrativo e leadership politica. Le audizioni e la ricerca di documenti ufficiali saranno determinanti per stabilire responsabilità e per chiarire se la fretta politica abbia prevalso sulle garanzie di sicurezza nazionale richieste per incarichi sensibili.