Il dibattito sulla crisi a Gaza

Durante il premier question time alla Camera dei Deputati, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha affrontato le interrogazioni relative alla crisi umanitaria a Gaza. Meloni ha sottolineato l’importanza di un dialogo aperto con i leader della Regione e ha ribadito la necessità di rispettare il diritto internazionale.

“La situazione a Gaza è drammatica e ingiustificabile”, ha dichiarato, richiamando l’urgenza di trovare una soluzione al conflitto. Ha inoltre evidenziato il ruolo dell’Italia nel promuovere un piano di ricostruzione, sostenendo che il governo continuerà a lavorare con i partner europei e gli Stati Uniti per raggiungere un accordo duraturo.

Le critiche sul riarmo europeo

Un altro tema caldo del dibattito è stato il piano di riarmo europeo, sollevato dal leader del M5S, Giuseppe Conte. Meloni ha risposto alle critiche riguardo all’aumento delle spese militari, ricordando che il governo italiano ha ereditato un impegno già sottoscritto. “Gli italiani sanno riconoscere chi agisce per convinzione e chi per tornaconto”, ha affermato, difendendo le scelte del governo. La presidente ha anche sottolineato che il governo non sta cercando di scaricare responsabilità, ma sta cercando di fare la propria parte per garantire una sanità efficiente e veloce.

La sanità pubblica sotto pressione

La questione della sanità pubblica è emersa con forza durante il dibattito. La segretaria del PD, Elly Schlein, ha accusato il governo di aver smantellato la sanità pubblica, evidenziando le lunghe liste d’attesa e la migrazione sanitaria. Meloni ha risposto difendendo l’aumento del Fondo sanitario nazionale, affermando che è al livello più alto di sempre. Ha invitato a un confronto basato su dati e fatti, sottolineando che il governo sta facendo il possibile per migliorare la situazione sanitaria, nonostante le difficoltà ereditate.