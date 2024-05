Giornalisti: Corrado (Pd), 'Piantedosi chiarisca su cronisti fermati a Roma'

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “L’insofferenza di questo governo verso la stampa continua. Ieri un altro grave episodio a Roma che ha coinvolto tre giornalisti identificati per strada da agenti in borghese mentre andavano a seguire un’azione di Ultima generazione. Perquisiti e portati in cella, in stato di fermo per due ore senza poter svolgere il proprio lavoro ed esercitare il diritto di cronaca. Ancora una volta a dei giornalisti viene vietato di raccontare le manifestazioni non violente in diverse città di Ultima generazione che si batte contro il cambiamento climatico attraverso la disobbedienza civile". Lo dichiara Annalisa Corrado, delegata al clima, agenda2030, green economy e conversione ecologica nella segreteria nazionale del Pd.

"Oltre a esprimere tutta la mia solidarietà e sostegno ai tre giornalisti e alle attiviste e attivisti di UG – va avanti Corrado -, mi unisco a Laura Boldrini nella richiesta urgente al ministro Piantedosi di chiarimento e vigilanza su queste pratiche inaccettabili”.