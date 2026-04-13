Giornata emofilia, Miscusi (Mur), ‘verso il diploma supplement per certificare competenze

“Stiamo ragionando insieme al Ministero della salute su questa possibile riforma futura del sistema. Di sicuro troverà spazio la necessità di identificare, non solo all'interno dei percorsi formativi delle scuole di specializzazione ma anche nei percorsi di sub specializzazione, quello che è il...

“Stiamo ragionando insieme al Ministero della salute su questa possibile riforma futura del sistema. Di sicuro troverà spazio la necessità di identificare, non solo all’interno dei percorsi formativi delle scuole di specializzazione ma anche nei percorsi di sub specializzazione, quello che è il cosiddetto modello di diploma supplement: ciascuno specializzando alla fine del proprio percorso, avrà un riconoscimento di una particolare competenza acquisita”.

Lo ha detto Massimo Miscusi, direttore generale per le Specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria del ministero dell’Università e della ricerca, intervenendo a Roma in occasione del convegno per la XXII Giornata Mondiale dell’Emofilia, promosso da FedEmo.

https://www.youtube.com/watch?v=456AaKGPZmI