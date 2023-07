Home > Video > Giovanni Virduzzo: "Ero donna ma sono diventato uomo" Giovanni Virduzzo: "Ero donna ma sono diventato uomo"

"Ero donna ma sono diventato uomo. Molti non crederanno a quello che sto per raccontare ma è la verità. Online non lo sa praticamente nessuno. Due anni fa non mi chiamavo Giovanni, ero Martina. Non mi sentivo bene con me stesso. Prendo gli ormoni già da due anni". Il racconto di @giovanni_virduzzo su Tiktok