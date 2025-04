Nuovo messaggio diffuso da Gisella Cardia, la “veggente” di Trevignano finita sotto inchiesta per truffa. Gisella ha parlato dell’arrivo di una nuova misteriosa malattia.

Gisella Cardia, il sangue sulla Madonna di Trevignano è il suo

Concluse le indagini nei laboratori di Tor Vergata. Il sangue trovato sulla Madonna di Trevignano appartiene alla sedicente veggente Gisella Cardia la quale ha sempre sostenuto che la lacrimazione fosse vera e che per molto tempo a continuato a incontrare i fedeli nonostante la richiesta di stop alle manifestazioni religiose da parte del Consiglio di Stato. Gisella è indagata per truffa, ma ecco cosa aveva detto la sua legale subito dopo la conferma che il sangue sulla statua era della sua assistita: “vuol dire che il Dna trovato sulla statua contiene anche e non solo Dna di Gisella, cosa che noi ci aspettiamo perché lei ha utilizzato la statuetta, l’ha baciata, l’ha maneggiata.” Inoltre, secondo la legale, il risultato delle analisi non escluderebbe un qualcosa di “sovrannaturale”: “Chi conosce il Dna della Madonna?”

Gisella Cardia annuncia una misteriosa malattia in arrivo: panico tra i fedeli

Gisella Cardia ha lanciato un nuovo messaggio. La sedicente veggente ha infatti annunciato l’arrivo di una misteriosa malattia da ghiacciai. Ricordiamo che qualche mese fa aveva invece annunciato l’arrivo di malattie letali create in laboratorio al fine di distruggere l’umanità: “malattie costruire nei laboratori verranno rilasciate nell’aria.”