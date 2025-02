Il caso di Trevignano: una storia di fede e mistero

La vicenda della statua piangente della Madonna di Trevignano ha attirato l’attenzione di molti, non solo per il suo significato religioso, ma anche per le controversie legate alla figura di Gisella Cardia, la sedicente veggente. Recenti indagini hanno rivelato che il sangue rinvenuto sulla statua appartiene proprio a lei, sollevando interrogativi sulla veridicità dei fenomeni che ha sostenuto di aver vissuto.

Le indagini e i risultati delle analisi

Le analisi condotte nei laboratori di Tor Vergata hanno confermato che il sangue è di origine umana e femminile, attribuendolo a Gisella Cardia. Questo risultato ha chiuso il dibattito sull’origine del sangue, precedentemente oggetto di speculazioni, che andavano da ipotesi di pittura a teorie più fantasiose. La procura di Civitavecchia ha avviato un’indagine per truffa, mentre la diocesi di Civita Castellana ha intrapreso un’indagine religiosa per chiarire la situazione.

Le implicazioni legali e religiose

La questione non si limita alla semplice identificazione del sangue. La procura ha richiesto una perizia che dovrà essere presentata entro il 28 febbraio, e Gisella Cardia rischia di essere rinviata a giudizio. L’avvocato di Cardia, Solange Marchignoli, ha commentato le analisi, sottolineando che se il profilo genetico fosse misto, ciò potrebbe suggerire che il sangue non appartiene esclusivamente a Gisella. Questo aspetto potrebbe complicare ulteriormente la situazione legale e alimentare le speculazioni sulla natura sovrannaturale del fenomeno.

Fede e scetticismo: il dibattito continua

La questione del sangue sulla statua ha riacceso il dibattito tra fede e scetticismo. Mentre alcuni vedono in questo evento un segno divino, altri lo interpretano come un tentativo di sfruttare la credulità popolare. La posizione di Gisella Cardia e dei suoi sostenitori rimane ambigua, con affermazioni che sfidano la logica scientifica. La sua avvocato ha persino messo in dubbio la possibilità di escludere un’origine sovrannaturale del sangue, sollevando interrogativi su cosa possa realmente significare per i credenti.