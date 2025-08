Giubileo giovani: Carfagna, 'momento straordinario di fede, incontro, spiritualità'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "Un milione di ragazze e di ragazzi provenienti da ogni parte del mondo, che hanno riempito le strade di Roma prima e la spianata di Tor Vergata poi con la loro allegria e la loro spontaneità: il Giubileo dei giovani è stato un momento straordinario di fede, di incontro, di spiritualità.

L’abbraccio di questi ragazzi regala un messaggio fortissimo per un futuro di pace e di speranza. Un successo anche organizzativo, merito del grande lavoro di squadra di Governo, Campidoglio, Forze dell’Ordine, volontari. Un grazie in particolare al sottosegretario Alfredo Mantovano, al sindaco Roberto Gualtieri, al prefetto Lamberto Giannini, alle donne e agli uomini in divisa, che hanno garantito la sicurezza, e alle tantissime persone che hanno dato una mano”. Così su X Mara Carfagna, segretario di Noi moderati.