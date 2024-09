Giulia De Lellis, arriva la frecciatina a Chiara Ferragni

Giulia De Lellis ha detto la sua sul rispetto delle regole da parte degli influencer. Le sue parole, a detta di molti fan, contengono alcune frecciatine a Chiara Ferragni.

Ospite de Il Tempo delle Donne, rassegna organizzata dal Corriere della Sera a Venezia, Giulia De Lellis si è raccontata un po’. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha parlato del suo lavoro da influencer, che negli ultimi anni le ha consentito di costruirsi un vero e proprio impero. Nelle sue parole, però, i fan hanno letto alcune frecciatine a Chiara Ferragni.

Senza nominare la Ferragni, Giulia De Lellis ha dichiarato:

“Ci sono persone che continueranno a fregarsene delle regole, però di base ci sono sempre state. Bisognava fare o non fare? Bisogna seguire le regole. Sta al buon senso della persona che fa questo lavoro, o come qualsiasi altro mestiere. Come dice mio padre, la legge non ammette l’ignoranza”.