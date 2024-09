De Lellis ha dichiarato di essere "allergico" al telefono, inoltre ha impartito un insegnamento a Ferragni riguardo l'ignoranza.

L'influencer Giulia De Lellis ha partecipato all'evento "Il Tempo delle Donne", organizzato dal Corriere della Sera, discutendo il comportamento responsabile delle influencer online. Nonostante non menzioni Chiara Ferragni, si presume che i suoi commenti erano diretti a Ferragni in relazione al 'Balocco-gate'. De Lellis ha evidenziato come le influencer dovrebbero rispettare delle regole. Ha rivelato che il rapporto con Ferragni si è inasprito dopo aver condiviso un post ironico su di lei. Ha inoltre parlato della sua carriera, nata da “Uomini e Donne”, e della sua rapida ascesa su Instagram. Nonostante la sua professione, De Lellis ha ammesso di avere un'avversione per l'uso eccessivo del telefono.

Giulia De Lellis, una famosa influencer originaria di Ostia, ha recentemente partecipato come protagonista all’evento “Il Tempo delle Donne”, evento organizzato dal Corriere della Sera. Durante l’evento, De Lellis ha discusso apertamente di diversi argomenti, tra cui il comportamento che dovrebbero mantenere le influencer online. Non ha menzionato il nome di Chiara Ferragni, un’altra popolare influencer, ma i suoi commenti sembrano essere stati direttamente indirizzati a lei in seguito al noto ‘Balocco-gate’, uno scandalo che ha provocato la disapprovazione pubblica nei confronti della Ferragni.

Secondo De Lellis, ci sono sempre state regole nel mondo delle influencer e tutti dovrebbero rispettarle. Ha aggiunto: “Sta al buon senso della persona che fa questo lavoro, o come qualsiasi altro mestiere. Come dice mio padre, la legge non ammette l’ignoranza.”

È stato segnalato che tra le due influencer non esiste un buon rapporto. De Lellis ha rivelato che l’attrito con Ferragni ha avuto inizio dopo che lei ha condiviso un messaggio ironico riguardante Ferragni, scritto da Selvaggia Lucarelli.

Durante l’evento, De Lellis ha anche parlato del suo successo, nato dalla sua partecipazione a “Uomini e Donne”, programma dove fu la scelta di Andrea Damante. Ha ricordato che prima di partecipare al programma, non aveva nemmeno un profilo Instagram.

Dopo aver terminato la sua partecipazione nel programma televisivo di Maria De Filippi, questa personalità ha inaugurato il suo account e in poco tempo ha conseguito un seguito di circa 600.000 fan. Alla domanda su come possa aver generato tanto interesse nei propri confronti, risponde attribuendolo alla sua simpatia fin dal primo giorno. Successivamente parla della sua relazione con la tecnologia, rivelando inaspettatamente di avere un’avversione per il telefono e di non gradire il suo utilizzo eccessivo. Talvolta, afferma, si trova costretta a rimproverare gli altri, come sua madre, per la loro dipendenza eccessiva dai dispositivi digitali. In confronto ai suoi colleghi – altre celebrità dei social – sostiene di essere la persona che utilizza il telefono meno di tutti.