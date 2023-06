Home > Video > Giuseppe Conte contro Giorgia Meloni: "Caduta nel ridicolo" Giuseppe Conte contro Giorgia Meloni: "Caduta nel ridicolo"

"Meloni è caduta nel ridicolo. In pratica si è autodichiarata Tafazzi. Ed è un guaio, però, per l'Italia intera. Perché questo vostro pacchetto, di cui non dichiarate gli obiettivi, si trasformerà, vedrete, purtroppo in un pacco per l'Italia", Così l'ex premier Giuseppe Conte alla Camera poco dopo l'intervento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo.