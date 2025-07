Giustizia: Bonelli, 'altro che riforma, è legge per impunità e controllo magistratura'

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – "Altro che giustizia 'più equa e trasparente', quella approvata oggi in seconda lettura al Senato è una riforma che serve a garantire impunità e mettere sotto controllo del governo la magistratura". Così Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.

“La premier Meloni parla di efficienza e trasparenza, ma la verità è che questo provvedimento porta l’Italia verso una pericolosa deriva autoritaria.

Questa misura inoltre rischia di snaturare completamente il ruolo del pubblico ministero, trasformandolo in uno specialista dell’accusa. Questo è un errore grave, perché la funzione del pubblico ministero non è quella di dimostrare una tesi a tutti i costi, ma di contribuire alla ricerca della verità, come previsto dalla nostra Costituzione".

"Non possiamo permettere che il controllo della giustizia si concentri nelle mani di chi governa. Continueremo a batterci in Parlamento, nelle piazze e in ogni sede democratica per fermare questa deriva pericolosa”, conclude Bonelli.