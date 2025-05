Giustizia: Bonelli, 'Delmastro insulta giudici, Meloni la pensa come lui...

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Paragonare un magistrato a un mafioso: è questo il livello raggiunto da Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, condannato per rivelazione di segreti d’ufficio. Abbiamo finito le parole per descrivere la nostra indignazione. Siamo governati da un manipolo di camerati che pensano di poter dire e fare ciò che vogliono, senza alcun problema, insultando le istituzioni e calpestando ogni principio di responsabilità.

Ma la vera responsabile è Giorgia Meloni, che continua a tenere Delmastro al governo, evidentemente perché rappresenta anche il suo pensiero. Un pensiero pericoloso, verbalmente violento, e assolutamente incompatibile per chi ricopre ruoli di governo in una democrazia”. Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde.