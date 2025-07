Giustizia: Calenda, 'separazione carriere in nostro programma elettorale, votiamo sì'**

**Giustizia: Calenda, 'separazione carriere in nostro programma elettora...

**Giustizia: Calenda, 'separazione carriere in nostro programma elettora...

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – "Voteremo sì a questa riforma perché era nel nostro programma elettorale. Anteporre chi presenta a cosa presenta mina la credibilità della politica, è l'idea che lo spirito partigiano debba sempre superare ogni valutazione di merito e ogni principio di coerenza. Questo è il vulnus principale che slega i cittadini dalla politica". Così Carlo Calenda nelle dichiarazioni di voto al Senato sul ddl sulla separazione delle carriere.

"Questa è una riforma che serve. Quello che davvero non c'è è un sistema di governo della magistratura scollegato da quelle che sono le correnti della magistratura", aggiunge il leader di Azione. "Non è una riforma perfetta, ci sono cose che potevano essere fatte diversamente ma non mi si dica che invera il piano di Licio Gelli perchè allora invera anche quello che sosteneva Falcone". Quindi Azione, "con alcune differenze, voterà questa riforma. Faremo prevalere i nostri valori, le nostre promesse elettorali rispetto allo spirito di fazione".