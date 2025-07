Giustizia: Casellati, 'traguardo storico, pensiero va a Berlusconi e Ghedini'

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - “L’approvazione in Senato della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere è un traguardo storico. Per Forza Italia, per il centrodestra, per tutti i cittadini italiani. Dimostra che le riforme in Italia si possono fare, che alle promesse s...

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – “L’approvazione in Senato della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere è un traguardo storico. Per Forza Italia, per il centrodestra, per tutti i cittadini italiani. Dimostra che le riforme in Italia si possono fare, che alle promesse si può dare seguito con i fatti. Separare le carriere significa garantire equilibrio, efficienza e terzietà.

È una battaglia che Forza Italia ha sempre portato avanti. Oggi a Silvio Berlusconi, che per primo ha creduto in questa riforma, e a Niccolò Ghedini, che insieme a lui l’ha difesa con forza, va il mio pensiero”. Lo dichiara il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.