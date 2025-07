Giustizia: Ciriani, 'fieri della nostra riforma, ora spediti per referendum in 2026'

Giustizia: Ciriani, 'fieri della nostra riforma, ora spediti per referen...

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – “Il Senato ha approvato in seconda lettura la riforma della giustizia voluta dal governo Meloni. E’ un risultato storico che abbiamo perseguito con determinazione e impegno. Siamo fieri e orgogliosi di ciò che stiamo facendo perché nella nostra azione non c’è alcun intento punitivo. Ma solo la volontà di dare ai cittadini una giustizia giusta e una magistratura libera, senza il peso del potere correntizio.

Ringrazio tutti i parlamentari, senatori e deputati, per il loro lavoro. Ora andiamo avanti spediti con la terza e la quarta lettura per poi dare agli italiani la possibilità di esprimere il loro giudizio con il referendum nel 2026”. Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento.