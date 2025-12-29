Giustizia: Ciriani, 'referendum? Più tempo c'è, più sarà forte il Sì'

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Non so quale sarà la data che decideremo, per me è abbastanza irrilevante. Anzi, considero che più tempo c'è, più forte sarà il risultato per il Sì. Avremo modo di spiegare meglio le nostre ragioni, che non sono ...

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – "Non so quale sarà la data che decideremo, per me è abbastanza irrilevante. Anzi, considero che più tempo c'è, più forte sarà il risultato per il Sì. Avremo modo di spiegare meglio le nostre ragioni, che non sono punitive né mirano a controllare i magistrati, ma servono a estirpare il correntismo e ad avere un processo più equo.

L'idea che questa riforma renda la magistratura subalterna alla politica è un'invenzione che nasce dalla debolezza di chi la sostiene". Lo dice il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani a La Stampa.

Il prossimo sarà davvero l'anno del premierato? "L'anno che precede le elezioni sarà molto tosto, come ha detto Giorgia Meloni, sotto ogni punto di vista. È evidente che sia il premierato sia l'autonomia differenziata dovranno essere in cima all'agenda politica del governo. Dopo il referendum, le riforme saranno al primo posto nell'elenco delle cose da fare".