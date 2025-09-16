Giustizia: De Raho, 'c.destra la indebolisce, cittadini saranno meno tutelati'

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Nessuno deve dimenticare che la separazione delle carriere venne inserita nel piano eversivo della P2, che lo considerava lo strumento per indebolire la magistratura, renderla attaccabile e condizionabile. Da parte del centrodestra abbiamo dovuto sentire tanti argom...

Roma, 16 set. (Adnkronos) – "Nessuno deve dimenticare che la separazione delle carriere venne inserita nel piano eversivo della P2, che lo considerava lo strumento per indebolire la magistratura, renderla attaccabile e condizionabile. Da parte del centrodestra abbiamo dovuto sentire tanti argomenti a sostegno di questa legge che non hanno alcun fondamento. Cosa c'entra con la separazione delle carriere il fatto che un tribunale del riesame ribalti la decisione di un giudice?".

Lo ha detto il deputato M5S Federico Cafiero De Raho nell'aula di Montecitorio.

Secondo questa logica dovremmo dividere i giudici di primo grado da quelli di appello e questi da quelli della Cassazione. Dire che nel 50% dei casi la parte giudicante smentisce la tesi accusatoria non è la prova che si devono separare le carriere ma l'esatto contrario, dimostra che il giudice è indipendente dal Pm. La nuova Alta Corte poi somoglierà più a un plotone di esecuzione. La maggioranza porta avanti argomenti del tutto improvvisati perchè il suo obiettivo è tutt'altro: attaccare e intimorire il potere giudiziario".

"Con questa legge il cittadino sarà meno tutelato, non avrà più nella Giustizia un riferimento per far valere i suoi diritti rivolgendosi a un giudice.veramente autonomo e indipendente. Questo è lo scenario che ci attende, ma insieme a tanti cittadini ci batteremo contro questo attacco alla Costituzione".