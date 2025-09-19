Giustizia: Pd, 'da Bignami minacce a opposizioni e indebite pressioni istituzionali'**

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Altro che risse preordinate: il Partito Democratico ha esercitato in Aula le proprie prerogative parlamentari, di fronte a una maggioranza che da mesi cerca in ogni modo di mettere a repentaglio il rispetto delle regole e le garanzie delle opposizioni. Le parole di ...

Roma, 19 set. (Adnkronos) – "Altro che risse preordinate: il Partito Democratico ha esercitato in Aula le proprie prerogative parlamentari, di fronte a una maggioranza che da mesi cerca in ogni modo di mettere a repentaglio il rispetto delle regole e le garanzie delle opposizioni. Le parole di Bignami sono soltanto l’ennesimo tentativo di spostare l’attenzione, e la sua è una minaccia alle minoranze e un’indebita pressione istituzionale, che ci riporta a antiche abitudini della destra, in Parlamento e fuori".

Così una nota del gruppo parlamentare del partito democratico della camera.

"Ieri in aula abbiamo richiamato al rispetto del regolamento e del ruolo istituzionale che anche il governo deve tenere in parlamento. Finché non ci saranno comunicazioni formali della presidente del Consiglio su Gaza, seguite da un voto dell’Assemblea, non permetteremo che la Camera prosegua come se nulla fosse. Difendiamo la dignità del Parlamento, non tollereremo che venga ridotto a palcoscenico propagandistico della maggioranza".