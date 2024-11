Giustizia: Pd, 'dal governo chiara volontà di delegittimazione del potere giudiziario'

Roma, 1 nov (Adnkronos) – "Ormai siamo alla intimidazione quotidiana. Evidente la volontà di delegittimazione del potere giudiziario. Altrettanto chiaro il tentativo di smantellamento del principio costituzionale della separazione dei poteri". Lo dichiarano Debora Serracchiani, responsabile giustizia del Pd; Alfredo Bazoli e Federico Gianassi, capigruppo giustizia Pd di Senato e Camera e Walter Verini, capogruppo Pd in commissione antimafia.

"Questa destra si comporta non come chi ha vinto le elezioni, ma come chi ha preso il potere, sul cui arrogante esercizio non vuole alcun controllo. È giusto che gli operatori del diritto reagiscano uniti di fronte all’attacco quotidiano alla giurisdizione, che è nei fatti un attacco alla Costituzione", aggiungono.