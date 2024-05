Giustizia: Ronzulli (Fi), 'nessun baratto tra riforme, realizziamo programma centrodestra'

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "E' sbagliato far passare il messaggio per cui Forza Italia chiede la riforma della giustizia o la separazione delle carriere come una sorta di 'baratto'. La logica non è: 'La Lega porta a casa l'autonomia, Fratelli d'Italia il pre...

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – "E' sbagliato far passare il messaggio per cui Forza Italia chiede la riforma della giustizia o la separazione delle carriere come una sorta di 'baratto'. La logica non è: 'La Lega porta a casa l'autonomia, Fratelli d'Italia il premierato e noi la riforma della giustizia con la separazione delle carriere'. C'è un programma che abbiamo sottoscritto con gli elettori, per il quale ci hanno votato e che noi dobbiamo portare avanti. Ma una cosa non esclude l'altra. Quella della giustizia è ‘la riforma’ e va realizzata perché i tempi sono maturi e se non lo facciamo questa volta non la si farà più. La faremo nei tempi giusti, senza correre e senza fretta, perché siamo pieni di legge scritte male, al cui interno si annidano dei vizi". Così a Sky Tg24 la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.