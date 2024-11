Giustizia: Santalucia (Anm), 'inevitabile referendum separazione carriere'**

Messina, 19 nov. (Adnkronos) – "Sarà pressoché inevitabile che ci sia un referendum" sulla riforma sulla separazione delle carriere. Ne è convinto il Presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia parando a margine di un convegno a Messina. "I cittadini credo che sapranno scegliere tra un assetto costituzionale, quale quello attuale, che ha assicurato in tutti questi decenni un equilibrio tra i poteri dello Stato, e un nuovo assetto che – basta leggere il testo – per rendersi conto che altera un equilibrio come ci guida dal 1948 in poi e che ha consentito alla magistratura di essere in alcuni momenti drammatici del paese un avanguardia di democrazia". Così il Presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia replica al ministro Carlo Nordio che ieri da Bruno Vespa ha detto: "Speriamo entro l’estate di arrivare all’approvazione definitiva” per la riforma sulla separazione delle carriere in magistratura. Aggiungendo: “Se non vi sarà una maggioranza qualificata e non credo che vi sia andremo al referendum. Ma tutto sommato io auspico che si arrivi al referendum, perché su una materia così delicata e importante è bene che il giudizio definitivo e finale spetti al popolo italiano”.

E Santalucia aggiunge: "Entro l'estate l'approvazione della riforma? Il calendario parlamentare non ci appartiene, ogni spazio pubblico che ci è consentito, argomenteremo le ragioni della nostra contrarietà questo consente a tutti di decidere con migliore cognizione di causa".