Giustizia: Scaletta (Csm), 'situazione di gravissima scopertura su tutto il territorio'**

Palermo, 27 gen. (Adnkronos) – "Bisogna considerare l'intero panorama nazionale, per il distretto di Palermo si cerca di fare il massimo alle condizioni che ci sono date. Perché c'è una situazione di gravissima scopertura di organico su tutto il territorio nazionale, quindi occorre trovare un punto di equilibrio tra le esigenze". Lo ha detto all'Adnkronos il componente del Csm Dario Scaletta, presente oggi all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Palermo. Nella sua relazione il Presidente della Corte d'Appello Matteo Frasca ha ribadito la carenza di organico nel distretto. "Sono scoperture significative, non c'è dubbio – dice Scaletta – che vanno coperte e affrontate in uffici di frontiera come il distretto di Palermo che è in prima linea", aggiunge Sacaletta.