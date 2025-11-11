Giustizia: Varchi (FdI), 'su Borsellino da Fatto Quotidiano ennesima menzogna'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Dal Fatto Quotidiano, e poi da diverse trasmissioni, è stata pubblicata una presunta intervista di Paolo Borsellino contro la separazione delle carriere. Eppure, come ha riportato il giornale ‘Il Dubbio’, che ha controllato nelle teche Rai, Borsel...

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – "Dal Fatto Quotidiano, e poi da diverse trasmissioni, è stata pubblicata una presunta intervista di Paolo Borsellino contro la separazione delle carriere. Eppure, come ha riportato il giornale ‘Il Dubbio’, che ha controllato nelle teche Rai, Borsellino non è mai stato ospite della trasmissione 'Samarcanda'. Dal Fatto Quotidiano, dunque, l’ennesima bugia volta a screditare il governo Meloni".

Così Carolina Varchi, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione Giustizia alla Camera.

"Si tratta di una manipolazione che lede la deontologia professionale che tutti i giornalisti dovrebbero sempre perseguire nell’esercizio del loro lavoro. Spero che dalla redazione del Fatto Quotidiano arrivino delle spiegazioni chiare perché utilizzare e strumentalizzare la figura di un eroe nazionale come quella di Borsellino per attaccare l’esecutivo e la necessaria riforma sulla separazione delle carriere è davvero ignobile", conclude.