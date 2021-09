Gkn: Fornaro, 'ora intervento governo contro delocalizzazioni'

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “L’accoglimento da parte del Tribunale di Firenze del ricorso presentato dalla Fiom contro il comportamento antisindacale messo in atto dai vertici della Gkn è un segnale importante per far capire in Italia e all’estero che la legge è uguale per tutti.

Ora è necessario un ulteriore intervento normativo coraggioso da parte del Governo per contrastare il fenomeno delle delocalizzazioni selvagge messo in atto da multinazionali con atteggiamenti predatori". Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera.

"I lavoratori e le lavoratrici della Gkn e di tante altre aziende interessate da comportamenti aziendali simili -aggiunge- non possono e non debbono essere lasciati soli nella difesa dell’occupazione ma anche della dignità del lavoro”.