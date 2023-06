Home > Video > Gli scherzi di Sasy Oliva: "Mia madre ha tradito mio padre" Gli scherzi di Sasy Oliva: "Mia madre ha tradito mio padre"

"Mamma devo fare un video per fare hype. Devo dire le bugie per crescere di follower". Sasy Oliva @sasy__oliva finge di fare uno scherzo ai fan ma in realtà prende in giro la madre per filmare la sua reazione.